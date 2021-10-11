Збірна Іспанії зустрічалася з Францією в рамках фіналу Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу у цій новині на "Футбол 24".

Попри гучну вивіску поєдинку, перша половина гри видалась напрочуд нудною та без яскравих моментів, але після перерви все змінилось.

Італія – Бельгія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

На 64-й хвилині Оярсабаль відкрив рахунок. Одразу після цього Бензема шедевральним пострілом у дев'ятку вирівняв становище. Вирішальний гол забив Мбаппе, але з усіх повторів було помітно, що французький форвард перебував в офсайді. Рефері зарахував взяття воріт, пояснивши, що був доторк до м'яч від гравця іспанців.

Франція стала тріумфатором Ліги націй у другому в історії розіграші турніру.

Франція виграла Лігу націй УЄФА, здобувши скандальну перемогу над Іспанією у фіналі