Без трусиков, но с философскими мыслями – Ирина Морозюк подтвердила статус секс-символа украинского футбола

Развод Ирины Морозюк с бывшим игроком Динамо не повлиял на ее активность в социальных сетях.

Ирина Морозюк заявила о разводе с экс-хавбеком Динамо – у звездной пары были проблемы с верностью

Горячая красотка опубликовала пикантное фото с минимальным количеством одежды, подписав его своими размышлениями: "Вы можете слышать сотни слов, но только поступок будет правдой. Доброе утро".

Напомним, Ирина также самостоятельно работает на развитие отечественного футбола, осенью она стала президентом львовского любительского клуба Лион.

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