Без трусиків, але з філософськими думками – Ірина Морозюк підтвердила статус секс-символу українського футболу

Екс-дружина хавбека Різеспора Миколи Морозюка продовжує тішити своїх шанувальників провокативними фото.

Розлучення Ірини Морозюк з колишнім гравцем Динамо не вплинуло на її активність у соціальних мережах.

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Гаряча красуня опублікувала пікантне фото з мінімальною кількістю одягу, підписавши його своїми роздумами: "Ви можете чути сотні слів, але тільки вчинок буде правдою. Доброго ранку".

Нагадаємо, Ірина також самостійно працює на розвиток вітчизняного футболу, восени вона стала президентом львівського аматорського клубу Ліон.

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