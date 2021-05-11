Программу 35-го тура в Испании закрывал чрезвычайно важный поединок на Бенито Вильямарин между Бетисом и Гранадой. Андалусийское дерби на этот раз имело серьёзные турнирные задачи – "вердибланкос" в случае победы поднялись бы в зону Лиги Европы, потеснив оттуда Вильярреал, а вот "рохибланкос" в случае собственной победы приблизились бы к топ-6 на дистанцию ​​четырёх очков. За это стоило бороться.

Поединок оказался равным и веселым. Так, Гранада осталась без травмированного Монторо на 11-й минуте, а на 21-й Суарес мог вывести гостей вперёд – Роблес перевёл его удар в штангу. Голевое добивание от Мачиса не засчитали из-за офсайда. Бетис ответил чистым взятием ворот на 39-й: Борха Иглесиас принял высокий навес от Руйбаля Гарсии, завозился с мячом и неожиданно выстрелил с разворота – 1:0!

Гранада несколько поджала хозяев на старте второго тайма, что вылилось в гол на 66-й минуте – это Мачис воспользовался ужасной обрезкой защитников, выскочив один на один с Браво и переиграв его. 1:1! После этого команды разменялись серией классных моментов, но всё решила случайность. На 87-й минуте Бетис заработал свободный удар в штрафной гостей, а после его розыгрыша по воротам прошел удар – стенка из 11-ти футболистов приняла его на себя, однако на добивании оказался Иглесиас. 2:1! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Бетис набрал 54 очка, поднявшись в зону Лиги Европы на шестую позицию. Гранада, имея в активе 45 зачётных баллов, осталась десятой.