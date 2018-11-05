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Бетис – Сельта – 3:3 – видео голов и обзор матча

09:54 31 Читати українською
Бетис – Сельта – 3:3 – видео голов и обзор матча
Бетис – Сельта / Фото ФК Бетис

Настоящий триллер устроили Бетис и Сельта в матче 11-го тура Ла Лиги.

Бетис и Сельта устроили голевую перестрелку.

Первый тайм прошел под диктовку Бетиса, который вышел вперед благодаря голу Лорена. Вторая половина встречи началась с еще одного гола Бетиса, Хуниор удвоил преимущество.

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Однако Сельта достаточно быстро не только отыгралась, но и умудрилась даже выйти вперед. Макси Гомес после выхода на замену оформил дубль, еще гол на свой счет записал Мендес. Каналес на последних минутах установил окончательный счет - 3: 3.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Бетис – Сельта – 3:3

Голы: Лорен, 33, Хуниор, 57, Каналес, 87 – М. Гомес, 63, 84, Мендес, 69

Испания11 турБенито Вильямарин (Севилья)

Бетис - Сельта: Воскресенье 04 ноября 2018

Бетис
Матч окончен
3 : 3
Сельта
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