Наставник Львова Анатолий Бессмертный признался, что клуб нуждается в изменениях для сохранения прописки в украинской элите.

"Изменения в тренировках? Понимаете, всегда проведение тренировочного процесса зависит только от наших замыслов. Накануне выезда в Запорожье планировали одно занятие, но из-за не слишком благоприятных погодных условий во Львове провели занятие несколько иного характера.

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Сейчас каких-то критических изменений делать не будем. Впрочем нужно как-то перестроиться. Это очевидно. Все в процессе наработки. Будем понемногу менять команду. Прекрасно знаем, что наша главная задача – остаться в УПЛ. Именно поэтому, будем, прежде всего, двигаться в направлении выполнения поставленной цели", – подчеркнул Бессмертный в комментарии пресс-службе "сине-золотых".

К слову, Львов перед матчем с Зарей (7 марта в 17:00) расположился на последней строчке Премьер-лиги с 12 зачетными баллами.

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