"Зміни у тренуваннях? Розумієте, не завжди проведення тренувального процесу залежить тільки від наших задумів. Напередодні виїзду до Запоріжжя планували одне заняття, але через не надто сприятливі погодні умови у Львові провели заняття дещо іншого характеру.

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Наразі якихось критичних змін робити не будемо. Втім потрібно якось перелаштуватись. Це очевидно. Усе в процесі напрацювання. Будемо потроху змінювати команду. Чудово знаємо, що наше головне завдання – залишитися в УПЛ. Саме тому, будемо, перш за все, рухатись у напрямку виконання поставленої цілі", – наголосив Безсмертний в коментарі прес-службі "синьо-золотих".

До слова, Львів перед матчем із Зорею (7 березня о 17:00) розташувався на останній сходинці Прем'єр-ліги з 12 заліковими балами.

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