После вчерашней разгромной победы Реала разрыв между "сливочными" и Атлетико сократился до четырёх очков. "Матрасникам" необходимо было увеличивать гандикап, однако соперник в этом туре выпал серьёзный – в гости в Мадрид приехала Валенсия. Да, "летучие мыши" выдали худший за 38 лет первый круг в чемпионате, но в текущем сезоне они громили Реал и отбирали очки у Барсы на Камп Ноу. Словом, поединок на Ванде Метрополитано можно было назвать центральным в испанском уикенде.

Первый тайм встречи оказался очень весёлым. Атлетико сразу со стартовым свистком захватил инициативу и едва не открыл счёт уже на 2-й минуте – это Фелиш прорвался на линию штрафной и выстрелил в левый угол. Рядом со штангой! Ещё через четыре минуты Хименес замкнул подачу с углового сложным ударом головой, однако Доменек спас гостей. Валенсия незамедлительно ответила: на 8-й минуте Вальехо включил дриблинг, убежал от Савича на левый край штрафной и пробил с острого угла – Облак парировал. На 11-й же Яну снова пришлось лететь за мячом, но на этот раз шансов достать сферу не было – Рачич принял поперечную передачу от Гайя и с 25 метров пробил в касание. Точно в правую девятку! Однозначно, это был гол тура.

Атлетико на несколько минут растерялся, но Валенсия не пошла добивать соперника. Зря. Мадридцы быстро вернули инициативу, организовали несколько подходов к штрафной и, в конце концов, отыгрались на 23-й минуте. Получилось красиво: Фелиш выиграл единоборство у Корейи и высоко поднятой ногой замкнул подачу с углового на дальнюю штангу – мяч прошил руки Доменека и влетел в ворота. 1:1!

Во второй половине первого тайма темп упал вместе с качеством моментов. У Валенсии был лишь корнер с ударом головой в исполнении Диакаби (в руки Облаку), а у Атлетико – выстрел Льоренте в касание с линии полукруга (рядом с левой штангой) и неудачная попытка Лемара перебросить Доменека. Мадридцы владели инициативой, но выйти вперёд в счете до перерыва им не удалось.

Второй тайм подопечные Чоло Симеоне начали очень мощно. Уже на 49-й минуте Суарес стрелял из пределов штрафной после своевременной передачи от Фелиша, но его удар накрыли. На 51-й и 52-й с линии в ближний угол пробивал Феррейра Карраско – один удар пролетел рядом с каркасом, другой прошел с рикошетом от защитника. Валенсия на эти эпизоды не отвечала, а "матрасники" всё настойчивее лезли вперёд. В конце концов такой футбол завершился вторым голом в ворота Доменека: Суарес получил передачу от Фелиш за спину защитнику, ворвался на левый край и с острого угла пробил под дальнюю штангу – 2:1! Мастер! Ещё через три минуты со стандарта стрелял Феррейра Карраско, но его удар отправился точно в руки голкиперу.

Вырвавшись вперёд, мадридцы успокоились, начав работать в обычном режиме ожидания ошибок от соперника. Валенсия огрызнулась дальним ударом свежего Гедеша на 66-й минуте (на трибуны), неострым выстрелом Вальехо с острого угла и рядом быстрых прорывов без завершения, однако такой активностью "летучие мыши" сильно раскрывались. "Матрасники" могли наказать за это на 67-й минуте, когда свежий Корреа отдал пас линию полукруга под удар Льоренте – мяч прошёл над девяткой.

Постепенно за активным Гедешом мадридцы нащупали ослабленную зону, на которую сразу нажали. На 72-й минуте это принесло успех: Льоренте получил передачу на правый фланг, в полном одиночестве прорвался в штрафную и выкатил передачу под замыкание Корреа метров с шести – 3:1! Ещё через две минуты хозяева провели почти идентичную атаку, но на этот раз замыканию прострела накрыли защитники.

Понимая, что отыгрывать хотя бы один гол необходимо прямо сейчас, Хави Грасия на 79-й минуте решился на тройную замену – на поле появились нападающие Гамейро и Хасон, а также хавбек Куиндерди. К сожалению для гостей, это решение не принесло никакой выгоды. До завершения основного времени левантийцы имели лишт пару угловых и ряд заблокированных ударов. Атлетико же огрызался контратаками с острыми выстрелами, а на 87-й минуте Корреа едва не устроил разгром – Анхель получил пас от Торрейры и пробил с близкой дистанции, но Домемек парировал. В конце концов, забить хотя бы ещё один гол командам не удалось. "Матрасники" празднуют седьмую подряд победу в Ла Лиге.

Таким образом, Атлетико набрал 47 очков, восстановив гандикап в семь зачётных баллов от второго места в турнирной таблице. Валенсия, имея в активе 20 пунктов, осталась на четырнадцатой строчке.