В рамках 9-го тура квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Нидерландов на выезде не удержала победу над командой Черногории (2:2). Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

ЧМ-2022, квалификация, 9-й тур

Группа G

Черногория – Нидерланды – 2:2

Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 – Депай, 25 (пенальти), 54

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"Оранье" повели в счете на 25-й минуте, когда Мемфис Депай уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А на старте второй половины форвард Барселоны оформил настоящий шедевр, элегантно замкнув пяткой прострел Дюмфриса.

Однако черногорцы нашли в себе силы на камбэк. На 82-й Илия Вукотич классно обыграл Бейлова и покатил в пустые ворота. Еще четыре минуты спустя Никола Вуйнович выиграл верховую дуэль у Блинда и головой отправил мяч в дальний угол после флангового навеса.

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