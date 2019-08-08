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Бешикташ завершил трансфер Коноплянки, – турецкие СМИ

17:01 236 Читати українською
Бешикташ завершил трансфер Коноплянки, – турецкие СМИ
Евгений Коноплянка / Бундеслига

Бешикташ завершил переход вингера Шальке Евгения Коноплянки. Известно, когда официально объявят о трансфере.

Евгений Коноплянка в шаге от перехода в турецкий Бешикташ. Как сообщает haber365, "орлы" завершили трансфер футболиста.

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По информации источника, турки объявят о переходе на следующей неделе. С украинцем будет подписан 3-летний контракт с зарплатой 2 млн евро в год.

Главный тренер команды Абдулла Авджи одобрил трансфер. Футболист прилетит в Стамбул на следующей неделе и подпишет контракт.

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