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Бешикташ завершив трансфер Коноплянки, – турецькі ЗМІ

17:00 1806 Читать на русском
Бешикташ завершив трансфер Коноплянки, – турецькі ЗМІ
Євген Коноплянка / Бундесліга

Бешикташ завершив перехід вінгера Шальке Євгена Коноплянки. Відомо, коли офіційно оголосять про трансфер.

Євген Коноплянка за крок від переходу в турецький Бешикташ. Як повідомляє haber365, "орли" завершили трансфер футболіста.

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За інформацією джерела, турки оголосять про перехід наступного тижня. З українцем буде підписаний 3-річний контракт із зарплатою 2 млн євро на рік.

Головний тренер команди Абдулла Авджі схвалив трансфер. Футболіст прилетить у Стамбул наступного тижня і підпише контракт.

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