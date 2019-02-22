Динамо U-11 выиграло международный турнир – киевляне одолели Милан и в финале победили команду из России

Лига Европы — 22:01 206
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"Бойко vs Ігуаїн знову – може, він таки завершить кар'єру?": реакція соцмереж на непросте жеребкування ЛЄ для Динамо
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Морозюк помог Ризеспору одержать очередную победу – украинец стал одним из худших игроков в командеТурция — 21:48 75
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УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера из-за поведения болельщиков на матчах Лиги ЕвропыЛига Европы — 19:27 284
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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікендуМир — 17:32 345
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