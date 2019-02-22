Динамо U-11 выиграло международный турнир – киевляне одолели Милан и в финале победили команду из России

Сегодня в Минске завершился турнир по детскому футболу "Наше будущее".

Юные "динамовцы" 2008 года рождения стали обладателем главного трофея турнира. Сначала киевляне в полуфинальном матче обыграли сверстников из Милана в серии послематчевых пенальти, а позже Динамо оказалось сильнее Ростова и стало победителем соревнований.

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Кроме этого, двое игроков Динамо попали в число лучших футболистов по итогам турнира.



