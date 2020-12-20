Бешикташ одержал разгромную победу над Эрзурум в матче 13-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2020/21, 13-й тур

Бешикташ – Эрзурум – 4:0

Голы: Абубакар, 59, (пен.), 71, Н'Куду, 63, Вида, 69

Первый тайм завершился без голов, а вот во второй половине Бешикташ начал погром соперника. Абубакар открыл счет ударом с пенальти, а Н'Куду уже за 4 минуты удвоил преимущество. Экс-динамовец Вида сделал счет разгромным, элегантно переправив мяч в ворота пяткой в прыжке. Точку в матче поставил Абубакар.

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Таким образом, Бешикташ набрал 22 очка и поднялся на 4 место, Эрзурум с 9 пунктами остался на дне турнирной таблицы.

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