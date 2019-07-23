Бешикташ помешает Фенербахче подписать Коноплянку – турецкий клуб уже договорился с украинцем

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Бешикташ опередил Фенербахче в борьбе за украинского вингера Евгения Коноплянку, сообщает yenivatangazetesi.com.

Переход Коноплянки в Фенербахче зависит от трансфера Эльмаса в Наполи, – СМИ

По информации турецкого издания, представители Бешикташа недавно встречались с Коноплянкой и убедили его перейти в их клуб. Отмечается, что стороны уже даже согласовали условия личного контракта.

Вероятный трансфер оценивается в 3 миллиона евро, хотя Шальке сначала хотел получить не менее 6 млн.

К слову, недавно Шальке отправился на короткий тренировочный сбор в Херцлаке, однако с командой не поехал Евгений Коноплянка, который тренируется самостоятельно.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Коно провел 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

"Мишаня, не спеши меня списывать". Кополовець – про трансфер Коноплянки, застілля із легендою Челсі, політику та геїв