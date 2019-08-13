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Бешикташ оплатит трансфер Коноплянки несколькими траншами

06:00 224 Читати українською
Бешикташ оплатит трансфер Коноплянки несколькими траншами
Евгений Коноплянка / ФК Шальке

Евгений Коноплянка вскоре станет игроком турецкого Бешикташа. Стали известны детали трансфера.

Бешикташ договорился с Шальке о трансфере украинского вингера Евгения Коноплянки. По информации Takvim, стамбульский гранд заплатит немцам 2,5 млн евро тремя траншами в течение 6 месяцев.

Коноплянка намекнул на переход в Турцию

Правда, сначала турки хотели выплатить семью траншами в течение года, но немцев не удовлетворили такие условия, и они настояли на своем.

Издание Transfermarkt оценивает 29-летнего Коноплянку в 6,5 млн евро. Контракт с Шальке действует до лета 2020 года.

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Трансферы Чемпионата Германии Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Турция Трансферы
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