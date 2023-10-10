Їлмаз працював у штабі Шенола Гюнеша, який після серії незадовільних результатів був днями звільнений. Як інформує офіційний сайт "орлів", керівництво Бешикташа вирішило довірити йому управління першою командою.

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Термін угоди – плаваючий. Повідомляється, що Йілмаз виконуватиме свої функції "до позачергових загальних зборів ради директорів". Минулої неділі Бешикташ уже здобув першу перемогу під керівництвом Бурака – у матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини "орли" обіграли на своєму полі Істанбулспор (2:0).

Їлмаз планував почати свою тренерську кар'єру в Нідерландах. Будучи гравцем, влітку 2022 року він підписав п'ятирічний контракт із Фортуною, але після сезону в клубі вирішив завершити ігрову кар'єру і приєднався до тренерського штабу Гюнеша в Бешикташі.

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