Турецкий клуб в четверг, 5 октября, проиграл во втором туре Лиги конференций Лугано. Бешикташ имел преимущество в два мяча, но в конце встречи пропустил трижды.

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Как сообщает официальный сайт "черных орлов", руководство клуба решило уволить тренера Шенола Гюнеша после обидного поражения. Руководители Бешикташа считают, что их команде не хватает "свежей крови". Турецкий специалист работал с "черными орлами" с октября прошлого года.

Бешикташ занимает третью строчку в своей группе в Лиге конференций, имея один балл. В национальном чемпионате команда находится на четвертом месте с 13 очками. Они отстают от первой строчки на восемь пунктов.

Напомним, что именно Бешикташ не пустил Динамо в еврокубки. По итогам двух матчей квалификационного раунда киевляне проиграли 2:4.

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