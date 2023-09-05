Ивуарийский защитник Эрик Байли продолжит карьеру в Бешикташе, сообщает официальный сайт "черных орлов".

Экс-вингер молодежной сборной Украины официально трудоустроился в Европе

Переход состоялся на полноценной основе. О сроках контракта не сообщается, однако ранее СМИ писали о соглашении на 1 год.

Напомним, 29-летний футболист начинал в Эспаньоле, откуда в 2015 году перешел в Вильяреал. С июля 2016-го – в Манчестер Юнайтед. Прошлый сезон провел в аренде в Марселе (23 матча без результативных действий). Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

К слову, Бешикташ после 4-х туров идет в турнирной таблице Суперлиги четвертым, набрав 7 очков и имея игру в запасе. Продолжат стамбульцы выступления и в еврокубках – в матче за выход в групповой турнир Лиги конференций они выбили киевское Динамо.

Динамо впервые за 18 лет не вышло в групповой этап еврокубка – киевляне снова проиграли Бешикташу в Лиге конференций