Івуарійський захисник Ерік Байлі продовжить кар'єру у Бешикташі, повідомляє офіційний сайт "чорних орлів".

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Перехід відбувся на повноцінній основі. Про терміни контракту не повідомляється, однак раніше ЗМІ писали про угоду на 1 рік.

Нагадаємо, 29-річний футболіст розпочинав у Еспаньйолі, звідки у 2015 році перейшов у Вільяреал. З липня 2016-го – у Манчестер Юнайтед. Минулий сезон провів в оренді у Марселі (23 матчі без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

До слова, Бешикташ після 4-х турів йде у турнірній таблиці Суперліги четвертим, набравши 7 очок і маючи гру у запасі. Продовжать стамбульці виступи і у єврокубках – у матчі за вихід у груповий турнір Ліги конференцій вони вибили київське Динамо.

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