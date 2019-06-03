Беседин оценил свою готовность помочь сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин заверил, что проблемы со здоровьем остались позади.

"Чувствую себя нормально. Хорошо, что в последних матчах сезона сыграл за свой клуб. Проводил на поле по 90 минут, поэтому более или менее набрал кондиции.

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Готов помочь сборной. Сейчас нет никаких проблем. Самое главное, что нога не болит, все нормально. Готовимся к сборной Сербии.

Да, в одном из последних поединков мне попали по ноге. Но заменили не из-за новой травмы. Просто я проводил первый или второй матч после возвращения в общую группу. Самое главное, что все хорошо закончилось. Никаких серьезных повреждений не было", – цитирует Беседина terrikon.com.

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