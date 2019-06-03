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Бєсєдін оцінив свою готовність допомогти збірній України в матчах відбору на Євро-2020

10:57 496 Читать на русском
Бєсєдін оцінив свою готовність допомогти збірній України в матчах відбору на Євро-2020
Артем Бєсєдін / фото із соцмереж

Нападник київського Динамо та збірної України Артем Бєсєдін запевнив, що проблеми зі здоров'ям залишилися позаду.

 

"Почуваю себе нормально. Добре, що в останніх матчах сезону зіграв за свій клуб. Проводив на полі по 90 хвилин, тому більш-менш набрав кондиції.

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Готовий допомогти збірній. Зараз немає ніяких проблем. Найголовніше, що нога не болить, все нормально. Готуємося до збірної Сербії.

Так, в одному з останніх поєдинків мені влучили по нозі. Але замінили не через нову травму. Просто я проводив перший або другий матч після повернення в загальну групу. Найголовніше, що все добре закінчилося. Ніяких серйозних пошкоджень не було", – цитує Бєсєдіна terrikon.com.

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Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка проведуть на Арені Львів – зіграють проти Сербії і Люксембургу (7 і 10 червня відповідно).

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Євро-2020 Україна - Сербія Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Україна Україна
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