"Впереди очень много работы, потому что я много пропустил. Но думаю, что из-за игр и тренировок я должен набрать форму как можно быстрее. Я вернулся в общую группу даже раньше, чем планировалось. Здесь не угадаешь, сколько уйдет на восстановление, как Бог даст. Хорошо, что получилось так. Врачи говорят, что для такой травмы семь месяцев более-менее быстро.

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Относительно своей формы... Честно говоря, я пока далек от оптимальной. Я много тренируюсь и в этом плане расстроен, что не чувствую ни сетки, ни ворот, ни мяча. В этом плане сложновато. Но я понимаю, что я многое пропустил, и теперь мне нужно все наверстывать: больше работать с мячом, больше завершать, делать то, что мне понадобится в игре.

Луческу меня поддерживает. И он понимает, что я работаю под нагрузкой. Если это необходимо для восстановления, мне предоставляют выходной. Начало сбора пропустил из-за простуды. Слава Богу, все нормально. Нужно набирать форму, тренироваться, работать, не поднимая головы.

Больше всего работаю над тем, что необходимо форварду – завершение атак, последний удар, ощущение мяча, ощущение ворот. Важно забивать голы. И, конечно, получать больше игровой практики", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, Артем получил травму на Евро-2020 в матче против Швеции, проведя на поле всего 7 минут.

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