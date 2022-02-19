Форвард Динамо Артем Бєсєдін, який через важку травму не грав останні півроку, розповів про своє повернення на поле.

"Попереду дуже багато роботи, тому що я багато пропустив. Але думаю, що через ігри та тренування я повинен набрати форму якнайшвидше. Я повернувся до загальної групи навіть раніше, ніж планувалося. Тут не вгадаєш, скільки піде на відновлення, як Бог дасть. Добре, що вийшло так. Лікарі кажуть, що для такої травми сім місяців це більш-менш швидко.

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Щодо своєї форми... Відверто кажучи, я поки далекий від оптимальної. Я багато тренуюсь і в цьому плані засмучений, що не відчуваю ні сітки, ні воріт, ні м'яча. У цьому плані важкувато. Але я розумію, що я багато пропустив, і тепер мені потрібно все надолужувати: більше працювати з м'ячем, більше завершувати, робити те, що мені знадобиться у грі.

Луческу мене підтримує. І він розуміє, що я працюю під навантаженням. Якщо це необхідно для відновлення, мені надають вихідний. Початок збору пропустив через застуду. Дякувати Богу, все гаразд. Потрібно набирати форму, тренуватися, працювати, не підводячи голови.

Найбільше працюю над тим, що необхідно форварду – завершення атак, останній удар, відчуття м'яча, відчуття воріт. Важливо забивати голи. І, звичайно, отримувати більше ігрової практики", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Артем отримав травму на Євро-2020 у матчі проти Швеції, провівши на полі лише 7 хвилин.

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