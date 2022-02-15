"Вытеснит ли Ванат Кулача? Конкуренция будет. Кулач более опытный. Недаром он в свое время забивал во всех командах, в которых был. Он хороший нападающий. Дай Бог, чтобы у него не было никаких проблем со здоровьем, и я уверен, что он еще поборется.

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Ванату будет непросто, но он – конкурентен. У него перед Кулачем есть одно преимущество – время. У него есть время спокойно добраться до основы Динамо. И Ванат будет цепляться за свое место.

Хотя я думаю, что все равно основным нападающим будет Беседин, на которого делает ставку Луческу. Он понимает, что Артем скучал по большому футболу, и у него нет выхода, он должен дать результат. Беседин должен дозабивать то, что не забил за эти полтора года.

Поэтому я думаю, что Беседин будет основным. А кто себя лучше проявит, кто лучше сможет заменить Артема – Ванат или Кулач – мы посмотрим. У Ваната есть перспективы, этот сезон для него не критичен, и он может немного подождать. А у Кулача времени меньше, он должен дать результат сейчас. Поэтому я не исключаю, что именно он будет вторым нападающим, а Ванат – третьим", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Кулач в текущем сезоне провел за Динамо 5 поединков, в которых забил 1 мяч. Ванат выступал в аренде в Черноморце, где в 18 матчах записал на свой счет 3 гола и 1 ассист.

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