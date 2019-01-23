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Бертон – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе, Гвардиола экспериментирует с молодежью

23 января 21:07 327 Читати українською
Бертон – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе, Гвардиола экспериментирует с молодежью
Бертон – Манчестер Сити: стартовые составы на матч

Манчестер Сити встречается с Бертоном в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги. Составы команды ищите в этой новости.

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, что первая половина противостояния завершилась со счетом 9:0 в пользу Манчестер Сити. В финале победитель этой пары встретится с Тоттенхэмом или Челси.

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Манчестер Сити: Мурич – Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуэро, Поведа.

Запасные: Гримшоу, Стоунз, Менди, Жезус, Нмеча, Болтон, Ричардс.

Бертон: Коллинз, Макфедзин, Тернер, Акинс, Темплтон, Маккрори, Харнесс, Миллер, Уоллес, Куинн, Бойсе.

Запасные: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчинсон, Даниэль.

Кубок английской лигиПолуфинал

Бертон Альбион - Манчестер Сити: Среда 23 января 2019

Бертон Альбион
Матч окончен
0 : 1
Манчестер Сити
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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Бертон Альбион - Манчестер Сити
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