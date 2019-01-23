Бертон – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе, Гвардиола экспериментирует с молодежью

Манчестер Сити встречается с Бертоном в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги. Составы команды ищите в этой новости.

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, что первая половина противостояния завершилась со счетом 9:0 в пользу Манчестер Сити. В финале победитель этой пары встретится с Тоттенхэмом или Челси.

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Манчестер Сити: Мурич – Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуэро, Поведа.

Запасные: Гримшоу, Стоунз, Менди, Жезус, Нмеча, Болтон, Ричардс.

Here’s how we line up at the Pirelli Stadium



CITY XI | Muric, Zinchenko, Sandler, Garcia, Danilo, Delph, Foden, De Bruyne, Poveda, Mahrez, Aguero (C)



SUBS | Grimshaw, Stones, Mendy, Jesus, F Nmecha, Bolton, Richards



Presented by @HaysWorldwide #bafcvcity #mancity pic.twitter.com/1iG8qpO8he — Manchester City (@ManCity) 23 січня 2019 р.

Бертон: Коллинз, Макфедзин, Тернер, Акинс, Темплтон, Маккрори, Харнесс, Миллер, Уоллес, Куинн, Бойсе.

Запасные: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчинсон, Даниэль.