Бертон – Манчестер Сити: Зинченко выходит в стартовом составе, Гвардиола экспериментирует с молодежью

Манчестер Сити встречается с Бертоном в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги. Составы команды ищите в этой новости.
Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, что первая половина противостояния завершилась со счетом 9:0 в пользу Манчестер Сити. В финале победитель этой пары встретится с Тоттенхэмом или Челси.
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Манчестер Сити: Мурич – Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуэро, Поведа.
Запасные: Гримшоу, Стоунз, Менди, Жезус, Нмеча, Болтон, Ричардс.
Бертон: Коллинз, Макфедзин, Тернер, Акинс, Темплтон, Маккрори, Харнесс, Миллер, Уоллес, Куинн, Бойсе.
Запасные: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчинсон, Даниэль.