Бертон – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі, Гвардіола експериментує з молоддю

Манчестер Сіті зустрічається з Бертоном в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Ліги. Стартові склади команди шукайте в цій новині.
Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що перша половина протистояння завершилася з рахунком 9:0 на користь Манчестер Сіті. У фіналі переможець цієї пари зустрінеться з Тоттенхемом або Челсі.
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Манчестер Сіті: Муріч – Даніло, Сандлер, Гарсія, Зінченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуеро, Поведа.
Запасні: Грімшоу, Стоунз, Менді, Жезус, Нмеча, Болтон, Річардс.
Бертон: Коллінз, Макфедзін, Тернер, Акінс, Темплтон, Маккрорі, Харнесс, Міллер, Воллес, Квінн, Бойсе.
Запасні: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчінсон, Даніель.