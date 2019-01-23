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Бертон – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі, Гвардіола експериментує з молоддю

20:53 963 Читать на русском
Бертон – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі, Гвардіола експериментує з молоддю
Бертон – Манчестер Сіті: стартові склади на матч

Манчестер Сіті зустрічається з Бертоном в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Ліги. Стартові склади команди шукайте в цій новині.

Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що перша половина протистояння завершилася з рахунком 9:0 на користь Манчестер Сіті. У фіналі переможець цієї пари зустрінеться з Тоттенхемом або Челсі.

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Манчестер Сіті: Муріч – Даніло, Сандлер, Гарсія, Зінченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуеро, Поведа.

Запасні: Грімшоу, Стоунз, Менді, Жезус, Нмеча, Болтон, Річардс.

Бертон: Коллінз, Макфедзін, Тернер, Акінс, Темплтон, Маккрорі, Харнесс, Міллер, Воллес, Квінн, Бойсе.

Запасні: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчінсон, Даніель.

Кубок англійської лігиПівфінал

Бертон Альбіон - Манчестер Сіті: Середа 23 січня 2019

Бертон Альбіон
- : -
Манчестер Сіті
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