Бертон – Манчестер Сіті: Зінченко виходить у стартовому складі, Гвардіола експериментує з молоддю

Манчестер Сіті зустрічається з Бертоном в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Ліги. Стартові склади команди шукайте в цій новині.

Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Нагадаємо, що перша половина протистояння завершилася з рахунком 9:0 на користь Манчестер Сіті. У фіналі переможець цієї пари зустрінеться з Тоттенхемом або Челсі.

Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки

Манчестер Сіті: Муріч – Даніло, Сандлер, Гарсія, Зінченко – Делф, Фоден, де Брюйне – Марез, Агуеро, Поведа.

Запасні: Грімшоу, Стоунз, Менді, Жезус, Нмеча, Болтон, Річардс.

Here’s how we line up at the Pirelli Stadium



CITY XI | Muric, Zinchenko, Sandler, Garcia, Danilo, Delph, Foden, De Bruyne, Poveda, Mahrez, Aguero (C)



SUBS | Grimshaw, Stones, Mendy, Jesus, F Nmecha, Bolton, Richards



Presented by @HaysWorldwide #bafcvcity #mancity pic.twitter.com/1iG8qpO8he — Manchester City (@ManCity) 23 січня 2019 р.

Бертон: Коллінз, Макфедзін, Тернер, Акінс, Темплтон, Маккрорі, Харнесс, Міллер, Воллес, Квінн, Бойсе.

Запасні: Байвотер, Брейфорд, Бакстон, Сбарра, Фокс, Хатчінсон, Даніель.