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Бернарду Силва стал лучшим игроком сезона в Манчестер Сити

20 мая 23:30 47 Читати українською
Бернарду Силва стал лучшим игроком сезона в Манчестер Сити
Бернарду Силва / Reuters

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2018/19.

Португальский хавбек – лучший игрок "горожан" в этом сезоне, сообщает официальный твиттер Манчестер Сити.

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Бернарду Силва в нынешнем сезоне стал одним из ведущих игроков команды Хосепа Гвардиолы. Его универсализм позволил тренерскому штабу использовать 24-летнего хавбека либо на позиции одного из трех центральных полузащитников, либо на правом фланге атаки "голубых". К слову, в прошлом году этот приз получил Кевин де Брюйне.

В сезоне 2018/19 Бернарду провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 7 ассистов. Еще 15 поединков (6 голов) в его активе в других турнирах.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бернарду Силва Бернарду Силва
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