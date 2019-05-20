Бернарду Силва стал лучшим игроком сезона в Манчестер Сити

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва признан лучшим игроком команды по итогам сезона 2018/19.

Португальский хавбек – лучший игрок "горожан" в этом сезоне, сообщает официальный твиттер Манчестер Сити.

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Бернарду Силва в нынешнем сезоне стал одним из ведущих игроков команды Хосепа Гвардиолы. Его универсализм позволил тренерскому штабу использовать 24-летнего хавбека либо на позиции одного из трех центральных полузащитников, либо на правом фланге атаки "голубых". К слову, в прошлом году этот приз получил Кевин де Брюйне.

В сезоне 2018/19 Бернарду провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 7 ассистов. Еще 15 поединков (6 голов) в его активе в других турнирах.