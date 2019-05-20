Бернарду Сілва став найкращим гравцем сезону в Манчестер Сіті

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва визнаний найкращим гравцем команди за підсумками сезону 2018/19.

Португальський хавбек – найкращий гравець "містян" у цьому сезоні, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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Бернарду Сілва в нинішньому сезоні став одним із провідних гравців команди Хосепа Гвардіоли. Його універсалізм дозволив тренерському штабу використовувати 24-річного хавбека або на позиції одного з трьох центральних півзахисників, або на правому фланзі атаки "блакитних". До слова, минулоріч цей приз отримав Кевін де Брюйне.

У сезоні 2018/19 Бернарду провів 36 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 7 асистів. Ще 15 поєдинків (6 голів) в його активі в інших турнірах.