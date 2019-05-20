Фосу-Менса стал самым быстрым игроком сезона в АПЛ – он принадлежит Манчестер Юнайтед

Английская Премьер-лига определила десятку самых быстрых футболистов минувшего сезона. Возглавил рейтинг защитник лондонского Фулхэма Тимоти Фосу-Менса.
Нидерландец, права на которого принадлежат МЮ, развил скорость 35,27 км/ч, сообщает Daily Mail.
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Такой показатель позволил Фосу-Менса опередить защитника Манчестер Сити Кайла Уокера (35,27 км/ч), защитника Вулверхэмптона Рубена Винагре (35,2 км/ч), вингера Манчестер Сити Лероя Сане (35,18 км/ч) и защитника Ньюкасла ДеАндре Йедлина (35,17 км/ч).
Также топ-10 дополнили Жерар Деулофеу, Фелипе Андерсон, Дивок Ориджи, Патрик ван Анхольт, а также довольно неожиданно, голкипер Фулхэма Серхио Рико.
Отметим, что в прошлом сезоне наибольшую скорость развил Сане – 35,48 км/ч.
Топ-10 самых быстрых футболистов АПЛ в сезоне 2017/18 – в рейтинге 5 защитников