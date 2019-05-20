toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фосу-Менса стал самым быстрым игроком сезона в АПЛ – он принадлежит Манчестер Юнайтед

20 мая 18:28 132 Читати українською
Фосу-Менса стал самым быстрым игроком сезона в АПЛ – он принадлежит Манчестер Юнайтед
Тимоти Фосу-Менса (слева) / Reuters

Английская Премьер-лига определила десятку самых быстрых футболистов минувшего сезона. Возглавил рейтинг защитник лондонского Фулхэма Тимоти Фосу-Менса.

Нидерландец, права на которого принадлежат МЮ, развил скорость 35,27 км/ч, сообщает Daily Mail.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

Такой показатель позволил Фосу-Менса опередить защитника Манчестер Сити Кайла Уокера (35,27 км/ч), защитника Вулверхэмптона Рубена Винагре (35,2 км/ч), вингера Манчестер Сити Лероя Сане (35,18 км/ч) и защитника Ньюкасла ДеАндре Йедлина (35,17 км/ч).

Также топ-10 дополнили Жерар Деулофеу, Фелипе Андерсон, Дивок Ориджи, Патрик ван Анхольт, а также довольно неожиданно, голкипер Фулхэма Серхио Рико.

Отметим, что в прошлом сезоне наибольшую скорость развил Сане – 35,48 км/ч.

Топ-10 самых быстрых футболистов АПЛ в сезоне 2017/18 – в рейтинге 5 защитников

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
388
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Вулверхэмптон Вулверхэмптон Рубен Винагре Рубен Винагре ДеАндре Едлин ДеАндре Едлин Ньюкасл Ньюкасл Фулхэм Фулхэм Тимоти Фосу-Менса Тимоти Фосу-Менса Кайл Уокер Кайл Уокер Лерой Сане Лерой Сане
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
20
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук