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Бернарду Силва: Какое же удовольствие играть против Зинченко

14:52 241 Читати українською
Бернарду Силва: Какое же удовольствие играть против Зинченко
Александр Зинченко и Бернарду Силва

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал матч против сборной Украины и отметил Александра Зинченко.

 

"Сложная игра с результатом, который не был таким, какой мы хотели бы видеть. Спасибо всем, кто посетил стадион. В понедельник нас ждет еще одна замечательная игра!

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Какое же удовольствие играет против этого парня", – написал Бернарду Силва под фотографией с партнером по Манчестер Сити Александром Зинченко.

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги
Евро-2020 Португалия - Украина Украина Украина Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Бернарду Силва Бернарду Силва Португалия Португалия
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