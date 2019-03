Бернарду Силва: Какое же удовольствие играть против Зинченко

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал матч против сборной Украины и отметил Александра Зинченко.

"Сложная игра с результатом, который не был таким, какой мы хотели бы видеть. Спасибо всем, кто посетил стадион. В понедельник нас ждет еще одна замечательная игра!

Зинченко: Бернарду Силва сказал, что очень устал, все они расстроены

Какое же удовольствие играет против этого парня", – написал Бернарду Силва под фотографией с партнером по Манчестер Сити Александром Зинченко.

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар

Jogo difícil com um resultado que nao era o que queríamos. Obrigado a todos os presentes no Estádio da Luz. 2a feira temos outro jogo importantíssimo!

What a pleasure playing against this guy pic.twitter.com/OkuxdcLviO