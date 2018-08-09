Бернард: Был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти в Эвертон

Экс-полузащитник Шахтера Бернард поделился эмоциями от подписания контракта с Эвертоном.

"Я выбрал Эвертон, поскольку слышал много хорошего о Марку Силве. Поговорив с ним, я был очень доволен. Тренер заставил меня почувствовать себя уверенно. Он очень хороший специалист и достиг хороших результатов с другими командами.

Бернард стал игроком Эвертона

Эвертон – клуб с отличной инфраструктурой и традициями. Это один из самых успешных клубов Англии. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти сюда.

Не нужно было меня убеждать, чтобы приехать сюда. Уверен, что в Эвертоне смогу показать себя", – цитирует Бернарда официальный сайт Эвертона.

Напомним, с 2013 года Бернард защищал цвета Шахтера, однако этим летом покинул донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт бразильца с Эвертоном рассчитан на 4 года.

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