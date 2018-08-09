Бернард: Був дуже щасливий, коли дізнався про можливість перейти в Евертон

Екс-півзахисник Шахтаря Бернард поділився емоціями від підписання контракту з Евертоном.

"Я обрав Евертон, оскільки чув багато хорошого про Марку Сілву. Поговоривши з ним, я був дуже задоволений. Тренер змусив мене відчути себе впевнено. Він дуже хороший фахівець і досяг добрих результатів з іншими командами.

Бернард став гравцем Евертона

Евертон – клуб з відмінною інфраструктурою і великими традиціями. Це один з найбільш успішних клубів Англії. Я був дуже щасливий, коли дізнався про можливість перейти сюди.

Не потрібно було мене переконувати, щоб приїхати сюди. Впевнений, що в Евертоні зможу показати себе", – цитує Бернарда офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, з 2013 року Бернард захищав кольори Шахтаря, проте цього літа покинув донецький клуб на правах вільного агента. Контракт бразильця з Евертоном розрахований на 4 роки.

Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво