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Серия А хочет вернуть болельщиков на трибуны уже с начала июля

11:10 9 Читати українською
Серия А хочет вернуть болельщиков на трибуны уже с начала июля
Габриэле Гравина / фото с открытых источников

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина надеется, что болельщики вскоре смогут посещать матчи Серии А.

"Это то, чего я действительно хочу от всей души. Невозможно, чтобы на стадионе, который может вместить 60 тысяч человек, не было места для небольшого процента болельщиков с необходимыми мерами. Надеемся на то, что скоро будет переоценка, за неделю до старта лиги.

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Мы отправим на рассмотрение новое предложение в надежде, что правила, которые сегодня вызывают беспокойство в нашем спорте, будут пересмотрены", – цитирует Гравина AP News.

К слову, накануне Серия А представила календарь на остаток сезона. Чемпионат возобновится 20 июня игрой Торино – Парма. На первом этапе будет введен лимит в 300 человек на стадионе, включая игроков, тренеров, персонал и журналистов. Чиновники хотят возобновить ограниченный доступ на арены для болельщиков уже с начала июля.

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