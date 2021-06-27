Капитан "Трех львов" после успешного клубного сезона пока не сумел продемонстрировать ничего подобного на чемпионате Европы.

Мюллер пожелал Кейну продолжить ужасную серию на Евро

Кейн неизменно выходил в стартовом составе сборной Англии во всех матчах группового этапа, но результативными действиями пока не отмечался. Именно над этим форвард работал на тренировке. Нужно было забить три гола подряд с разных позиций – Кейн справился с первой попытки.

Напомним, Англия выиграла свою группу, не пропустив ни одного мяча, но и забила лишь дважды в трех матчах. В 1/8 финала подопечных Гарет Саутгейт ждет команда Германии, игра состоится во вторник, 29 июня.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после выхода в плей-офф