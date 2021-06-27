Капітан "Трьох левів" після успішного клубного сезону поки не зумів продемонструвати чогось подібного на чемпіонаті Європи.

Мюллєр побажав Кейну продовжити жахливу серію на Євро

Харрі Кейн незмінно виходив у стартовому складі збірної Англії у всіх матчах групового етапу, але результативними діями поки не відзначався. Саме над цим форвард працював на тренуванні. Потрібно було забити три голи поспіль з різних позицій – Кейн впорався з першої спроби.

Нагадаємо, Англія виграла свою групу, не пропустивши жодного м'яча, але й забила лише двічі в трьох матчах. В 1/8 фіналу на підопічних Гарета Саутгейта чекає команда Німеччини, гра відбудеться у вівторок, 29 червня.

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