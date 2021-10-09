"Мбаппе – молодой игрок с большими качествами. Он – феномен благодаря своему футболу и своему веку. Он очень хороший. Мне очень нравится играть с ним, а также с Гризманном, который хорошо передвигается в небольших пространствах. Я прекрасно провожу время, когда мы играем вместе в сборной Франции. Я люблю с ними играть.

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Надеюсь игра будет на том же уровне, что и наша против Бельгии, или как та, что была в Испании против Италии. Это будет замечательный финал. Испания – очень молодая команда, у нее много талантов, и я надеюсь, что мы увидим красивый и сложный матч, который сделает людей счастливыми, а это то, чего хотим мы, игроки", – цитирует Бензема AS .

К слову, решающая встреча Лиги наций между Испанией и Францией состоится 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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