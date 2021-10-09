"Мбаппе – молодий гравець з великими якостями. Він – феномен завдяки своєму футболу і своєму віку. Він дуже хороший. Мені дуже подобається грати з ним, а також із Грізманном, який добре пересувається в невеликих просторах. Я прекрасно проводжу час, коли ми граємо разом у збірній Франції. Я люблю з ними грати.

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Сподіваюся гра буде на тому ж рівні, що і наша проти Бельгії, чи як та, що була в Іспанії проти Італії. Це буде чудовий фінал. Іспанія – дуже молода команда, у неї багато талантів, і я сподіваюся, що ми побачимо красивий і складний матч, який зробить людей щасливими, а це те, чого хочемо ми, гравці", – цитує Бензема AS.

До слова, вирішальна зустріч Ліги націй між Іспанією та Францією відбудеться 10 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45.

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