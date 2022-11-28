Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема теоретично все ще може зіграти на ЧС-2022. За повідомленнями різних іспанських ЗМІ, включаючи Onda Madrid, Бензема може повернутися до тренувань посеред тижня.

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Згідно з правилами ФІФА, Бензема може повернутися до збірної Франції і взяти участь у турнірі, оскільки він був включений до початкової заявки.

Зрештою, рішення має бути прийняте тренером Дідьє Дешамом.

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