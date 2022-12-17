Тренер намекнул, что Кариму Бензема лучше уехать из Катара.

Нападающий Реала и сборной Франции Карим Бензема уверен, что главный тренер "Ле Блё" Дидье Дешам фактически выгнал его из расположения сборной после того как обладатель "Золотого мяча" получил травму. По информации Libertad Digital, Бензема не планировал покидать расположение сборной.

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После того как Карим получил травму, Дешам сказал форварду: "Жаль, что тебе придется уехать". Бензема воспринял эти слова как призыв покинуть расположение сборной Франции.

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