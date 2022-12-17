Тренер натякнув, що Каріму Бензема краще поїхати з Катару.

Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема впевнений, що головний тренер "Ле Бльо" Дідьє Дешам фактично вигнав його з розташування збірної після того, як володар "Золотого м'яча" отримав травму. За інформацією Libertad Digital, Бензема не планував залишати розташування збірної.

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Після того, як Карім отримав травму, Дешам сказав форварду: "Шкода, що тобі доведеться поїхати". Бензема сприйняв ці слова як заклик залишити розташування збірної Франції.

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