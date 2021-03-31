Заседание Версальского суда продлится с 20 по 22 октября этого года, информирует L’Equipe.

Дешам устроил спектакль после вопроса о Бензема в Казахстане

Бензема является подозреваемым по делу с шантажом Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Нападающему Реала грозит штраф в размере 75 тысяч евро и даже тюремный срок до 5 лет. Карим якобы выступал посредником между шантажистами и Вальбуэна.

Напомним, скандальный инцидент между партнерами по сборной Франции произошел в конце 2015 года. С тех пор главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам полностью игнорирует Бензема и Вальбуэна.

"У нас был секс, за который он отказался платить". Криминальные случаи, когда футболистам "сносило башню" на интимном фронте