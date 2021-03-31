Засідання Версальского суду триватиме з 20 по 22 жовтня цього року, інформує L’Equipe.

Дешам влаштував спектакль після питання про Бензема у Казахстані

Бензема є підозрюваним у справі з шантажем Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Нападнику Реала загрожує штраф у розмірі 75 тисяч євро і навіть тюремний термін до 5 років. Карім нібито виступав посередником між шантажистами і Вальбуена.

Нагадаємо, скандальний інцидент між партнерами по збірній Франції стався в кінці 2015 року. Відтоді головний тренер "триколірних" Дідьє Дешам повністю ігнорує Бензема і Вальбуена.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті