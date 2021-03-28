Сегодня действующие чемпионы мира на выезде обыграли Казахстан и по крайней мере временно возглавили свою группу отбора на Мундиаль в Катаре. Однако для наставника французов поездка в Астану запомнится не только этим.

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Дело в том, что местный журналист задал Дешаму вопрос о Кариме Бензема. Специалист явно не ожидал подобного. Он не смог скрыть эмоций, но от ответа воздержался. "О нет, даже здесь. Это французский журналист подсказал вам вопрос", – сказал Дешам и завершил пресс-конференцию.

Напомним, что Карим Бензема является подозреваемым по делу с шантажом экс-хавбека "трехцветных" Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. После этого инцидента Дешам перестал вызывать форварда Реала в сборную. Сам Бензема обвинил тренерский штаб национальной команды в расизме.

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