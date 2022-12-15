Бензема не планує поїздку в Катар на фінал чемпіонат світу, хоча залишається в заявці збірної Франції та може отримати медаль, повідомляє Relevo.

Бензема може поїхати на фінал ЧС-2022 за медаллю – дивна реакція Дешама

Карім потрапив у склад Франції на ЧС-2022, але перед початком турніру отримав травму та покинув розташування команди. Форвард відновився та розпочав тренування, однак вирішив не їхати на фінал проти Аргентини.

Чинному володарю "Золотого м'яча" не сподобалося відношення Дідьє Дешама, який на пресконференціях дуже холодно відповідав на питання про Каріма. Також Бензема засмутила поведінка французької федерації, яка після 20 листопада не проявляла до нього жодного інтересу.

Збірна Франції переграла Марокко у півфіналі ЧС-2022, а в неділю, 18 грудня, зустрінеться з Аргентиною в матчі за титул. У центрі атаки "Ле Бльо" грає Жиру, а підміняють його Коло Муані та Тюрам.

Перевершив Анрі та Бензема: Олів'є Жиру – легендарний рекордсмен, який руйнує прокляття, любить Шеву і допомагає Україні