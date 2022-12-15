Бензема попал в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но перед началом турнира получил травму. Французы решили никого не брать на замену, что открывает перед форвардом дополнительную возможность.

Бензема вернулся к тренировкам в Реале

Карим уже успел восстановиться, а 5 дней назад приступил к тренировкам. Франция вышла в финал ЧМ-2022, потому он может поехать на матч с Аргентиной за медалью, сообщает AS. Реал дал разрешение.

Дидье Дешам теоретически может использовать Бензема в финале. Впрочем, когда тренера спросили о потенциальном усилении Каримом, реакция была странной: "Пффф... Не хочу ничего отвечать. Следующий вопрос".

Сборная Франции обыграла Марокко в полуфинале ЧМ-2022, а в воскресенье, 18 декабря, встретится с Аргентиной в матче за титул. В центре атаки "Ле Блё" играет Жиру, а подменяют его Коло Муани и Тюрам.

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