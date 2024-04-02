Чемпионат Саудовской Аравии, 26-й тур

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0

Гол: Аль-Брикан, 34

Аль-Хиляль и Аль-Наср для обеих команд стали практически недосягаемыми, но им было за что сражаться в очной встрече. На кону стояла квалификация в азиатскую Лигу чемпионов, и для двух команд – Аль-Ахли и Аль-Иттихада – осталось только одно свободное место. Перед этой встречей Аль-Ахли опережал команду Карима Бензема на два очка в турнирной таблице – это означало, что "желто-чёрным" необходимо было побеждать во что бы то ни стало.

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Однако Аль-Иттихад уступил, пропустив единственный мяч на 34-й минуте. Его с передачи экс-форварда Ливерпуля Роберто Фирмино забил 23-летний Ферас Аль-Брикан, для которого этот гол стал 14-м в чемпионате. Во втором тайме забил и сам бразилец, но его гол был отменён из-за офсайда.

По итогам 26 туров Аль-Ахли оторвался от Аль-Иттихада на пять очков. До конца чемпионата осталось 8 матчей.

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