"Вы передаете этот вопрос друг другу? Я бы не хотел на него отвечать, но если не сделаю этого, вы скажете, что я злой. У меня есть и другие травмированные игроки. Карим – один из них. Еще Лукас Эрнандес. С того времени в моем распоряжении остаются 24 игрока, и вы их знаете. Задавать ваш вопрос по меньшей мере некрасиво в отношении тех ребят, которые до сих пор играют за нас.

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У нас есть сформированная команда, и меня не интересуют приглашения других игроков на финал. Бывших или травмированных. Я не знаю, кто из них может приехать. На этом ЧМ мы потеряли троих – Нкунку еще перед стартом, затем Бензема и Эрнандеса. Они были частью в начале путешествия, но завтра остальные 24 игрока встретятся с Аргентиной. В заключение улыбнусь вам на всякий случай", – цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, Бензема травмировался еще перед первым матчем Франции на ЧМ, но формально остался в заявке. Пресса предположила, что звезда Реала мог бы помочь "Ле Блё" в финале против Аргентины, однако Дешам 18 декабря будет рассчитывать на совсем других игроков.

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