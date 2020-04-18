Бензема оценил возможность возвращения в Лион

Нападающий Реала Карим Бензема не прочь завершить свою карьеру в составе французского Лиона.

"Думаю, что люди знают, какая связь у меня с Лионом. О возвращении в ближайшее время скажу нет, потому что сейчас я играю в лучшем клубе мира. Но вот вернуться в Лион и завершить там карьеру – почему бы и нет...

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Я слежу за Лионом, мои братья часто смотрят Лигу 1. Мне нравится, когда Лион хорошо проявляет себя в больших матчах. Но у них есть свойство победить, а потом проиграть слабой команде. Вот что меня раздражает. Вероятно, они расслабляются... Но обыграть их у них дома в Лиге чемпионов сложно", – сказал Бензема в интервью OL TV.

Напомним, что французский форвард является уроженцем Лиона и дебютировал в большом футболе в составе одноименного клуба, откуда летом 2009 года перебрался в Реал за 35 млн евро.

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