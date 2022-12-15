Бензема потрапив у заявку збірної Франції на ЧС-2022, але перед початком турніру отримав травму. Французи вирішили нікого не брати на заміну, що відкриває перед форвардом додаткову можливість.

Бензема повернувся до тренувань у Реалі

Карім вже встиг відновитися, а 5 днів тому розпочав тренування. Франція вийшла у фінал ЧС-2022, тому він може поїхати на матч з Аргентиною за медаллю, повідомляє AS. Реал дав дозвіл.

Дідьє Дешам теоретично може використати Бензема у фіналі. Втім, коли тренера запитали про потенційне підсилення Карімом, реакція була дивною: "Пффф... Не хочу нічого відповідати. Наступне питання".

Збірна Франції переграла Марокко у півфіналі ЧС-2022, а в неділю, 18 грудня, зустрінеться з Аргентиною в матчі за титул. У центрі атаки "Ле Бльо" грає Жиру, а підміняють його Коло Муані та Тюрам.

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