Карим почти сразу опубликовал пост в своем Instagram: "В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня должен думать о команде, как и всегда, поэтому разум подсказывает мне уступить свое место тому, кто может помочь нашей группе провести замечательный чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения и поддержку".

Бензема пропустит ЧМ-2022 – официальное заявление сборной Франции

"Мне очень жаль Карима, который сделал этот чемпионат мира своей главной целью. Несмотря на этот новый удар, я полностью уверен в своей группе. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы справиться с огромным вызовом, который нам предстоит", – цитирует главного тренера Дидье Дешама пресс-служба сборной .

Напомним, Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев. Ранее "Ле Блё" потеряли еще Н'Голо Канте, Поля Погба, Преснеля Кимпембе и Кристофера Нкунку.

Магічні вуса, ув'язнення та шамани: Франція втратила 13 чемпіонів світу за 4 роки – де вони зараз